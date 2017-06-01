Завтра міністр освіти Гриневич відвідає Житомирщину з робочою поїздкою

В п’ятницю, 2 червня, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич з робочою поїздкою відвідає Житомирську область.

Як повідомляє прес-служба Житомирської обласної державної адміністрації, у рамках візиту вона відвідає опорну школу – Коростишівську гуманітарну гімназію № 5 ім. Т.Г. Шевченка.

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У Житомирі Гриневич також поспілкується з освітянами області.

Також міністр візьме участь в урочистостях з нагоди 95-річчя Житомирського національного агроекологічного університету.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині для дітей учасників АТО провели екскурсію в Бердичів.