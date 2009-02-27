Слідство щодо резонансного ДТП в Одесі буде відновлено

Слідство у справі винуватця резонансного ДТП в Одесі - сина заступника голови Одеської облради Фелікса ПЕТРОСЯНА має бути відновлено. Матеріали у цій справі слід передати в обласну прокуратуру для організації його дорозслідування, а судочинство за скаргами адвоката Ф.ПЕТРОСЯНА слід припинити.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалив сьогодні суддя Приморського райсуду Одеси Володимир ЛАБУНСЬКИЙ, який розглянув скаргу адвоката Віктора ДЕГТЯРЬОВА на ухвалу слідчого про порушення проти Ф.ПЕТРОСЯНА кримінальної справи і ухвалу старшого прокурора Одеської облпрокуратури про відміну ухвали іншого слідчого щодо припинення кримінальної справи.

При цьому В.ДЕГТЯРЬОВ посилався на висновки харківської експертизи, згідно з якими Ф.ПЕТРОСЯН не міг бути винуватцем нічної дорожньо-транспортної пригоди у січні 2008 року, унаслідок якої загинув водій одного автомобіля, а ще 11 припаркованих автомашин одержали пошкодження різного ступеня.

Адвокат В.ДЕГТЯРЬОВ просив суд відмінити ухвалу слідчого і винести ухвалу про відмову у порушенні проти Ф.ПЕТРОСЯНА кримінальної справи, обґрунтувавши своє звернення до суду тим, що в мотивувальній частині ухвали слідчого не міститься даних, що хто-небудь із водіїв у момент зіткнення порушив правила безпеки дорожнього руху.

Крім того, адвокат наполягав, що відсутній прямий причинний зв`язок між діями водія Ф.ПЕТРОСЯНА і наслідками ДТП, які мали місце. Отже, вважає він, відсутній склад злочину, що підтверджено висновками одного з харківських експертів. Саме на цій підставі півроку тому слідчий одеської міліції, який розслідував ДТП, виніс ухвалу - закрити кримінальну справу.

Однак невдовзі після цього слідчий був усунений від ведення слідства, оскільки виніс неправомірну ухвалу, обґрунтувавши її висновками лише одного експерта, а глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО назвав цього слідчого «ганьбою міліції».

Нагадаємо, 14 січня 2008 року слідчий Одеського облУВС порушив кримінальну справу за фактом аварії з тяжкими наслідками, до якої був причетний 18-річний Ф.ПЕТРОСЯН. Він, керуючи у нічний час автомобілем «Тойота Прадо» у нетверезому стані (висновки експертизи), унаслідок автоаварії на вулиці Вільямса завдав смертельних травм 26-річному водію «Ланоса» .

У вересні 2008 року слідчий одеської міліції закрив «через відсутність складу злочину» кримінальну справу, в якій головним фігурантом був Ф.ПЕТРОСЯН. Прокуратура Одеської області витребувала справу на додатковий «розгляд обставин».

З урахуванням суспільного резонансу, розслідування цього ДТП узяв під особистий контроль глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО, який запевнив, що винуватець обов`язково понесе покарання.