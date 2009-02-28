Оголошені володарі французької кінопремії "Сезар"

Кращим фільмом минулого року у Франції визнана картина "Серафін" ("Seraphine") режисера Мартіна Прово (Martin Provost), яка розповідає про французьку художницю-самоучку Серафін Луїз з Санлі, повідомляє агентство Франс Прес.

Урочиста церемонія вручення кінопремії "Сезар" відбулась у Парижі в п`ятницю.

Кращим режисером члени Французької академії кінематографічних мистецтв визнали Жана-Франсуа Ріше (Jean-Francois Richet), який зняв фільм "Mesrine" ("Мерін", в американському прокаті "Ворог суспільства №1") - біографічну кримінальну дилогію про французького гангстера Жака Меріна.

Серед претендентів на кращу чоловічу роль володарем "Сезара" став Венсан Кассель (Vincent Cassel), що знявся у фільмі "Мерін".

Cеред жінок перемогла виконавця головної ролі в картині "Серафін" Іоланда Моро (Yolande Moreau).

Кращим фільмом іноземною мовою став "Вальс з Баширом" ("Valse avec Bachir", "Waltz With Bashir") ізраїльського режисера Арі Фольмана (Ari Folman).

Спеціальна премія "Сезар" за видатну кар`єру в кінематографі була вручена прославленому американському акторові Дастіну Хоффману.

Вів церемонію, яка ось уже восьмий рік поспіль проходить у паризькому Театрі Шатле, телеведучий, режисер, актор і сценарист Антуан де Кон.

Премія "Сезар" присуджується у Франції щороку в лютому-березні за підсумками голосування членів Французької академії кінематографічних мистецтв. Створена 1974 року нині Академія об`єднує більше 3500 членів, серед яких, - представники дванадцяти різних професій кіноіндустрії, а також видних діячів, які підтримують розвиток індустрії кіно у Франції.

РІА “Новости”