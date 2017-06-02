Київська митниця у 2017 році виявила лише одне поштове відправлення, товар в якому порушував права інтелектуальної власності

Київська міська митниця Державної фіскальної служби з початку 2017 року виявила лише одне поштове відправлення, яке перевозила "Укрпошта", із товаром, який порушував права інтелектуальної власності однієї зі світових корпорацій.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив в.о. начальника митниці Сергій Тупальський.

"Протягом 2017 року митницею прийнято 1036 рішень про призупинення митного оформлення. З цих рішень близько 60% припадає на міжнародні поштові та експрес відправлення, оскільки в Києві зосереджена найбільша кількість центральних сортувальних станцій та міжнародних місць поштового обміну. Втім протягом 2017 року лише за одним митним оформленням (посилкою, що переміщувалась засобами "Укрпошти") правовласником було прийнято рішення про контрафактність (підробку) продукції. Мова йде про торгівельну марку "Nike", - зазначив С.Тупальський, додавши, що за всіма іншими рішеннями митницею отримано від правовласників повідомлення про оригінальність продукції, тобто усі вони були оформлені.

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Крім того, С.Тупальський пояснив, що митний Реєстр об'єктів прав інтелектуальної власності, який містить дані про торгові марки, промислові зразки, корисні моделі, винаходи і т.д., а також інформацію щодо представників правовласників, не є списком заборонених для ввезення товарів. Дії ж митниці з припинення оформлення товарів у разі підозр про їх контрафактність, повністю відповідає європейським нормам та міжнародним зобов'язанням, які взяла на себе Україна.

"Наголошую, що митниця ні в якому разі відразу не забороняє митне оформлення таких товарів, а призупиняє його строком до 3-х (у разі, якщо це швидкопсувні товари) або 10-ти робочих днів, щоб правовласник мав змогу перевірити їх можливу контрафактність. Відповідна практика практично повністю відповідає нормами європейського законодавства (регламент Ради ЄС № 1383/2003)", - написав С.Тупальський.

Він також нагадав, що всі витрати, пов'язані із зберіганням товарів, за якими триває процедура призупинення оформлення, несе правовласник, а не одержувач товару.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, придбаними в іноземних інтернет-магазинах. Пізніше ДФС пояснила, що ніяких змін в законодавстві щодо правил ввозу товарів не відбулось, а обмеження щодо ввозу товарів відомих брендів, придбаних в іноземних інтернет-магазинах, відбувається лише на вимогу правовласників або їхніх представників.