ЗМІ оприлюднили список брендів, які може не пропустити українська митниця: у зоні ризику Nike, Apple і Samsung

Українська митниця може затримувати і не пропускати посилки з товарами, купленими в зарубіжних інтернет-магазинах, повідомив OpenData Bot. Це відбувається на підставі переліку об’єктів інтелектуального права, включеного до митного реєстру.

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У списку продукція 1 146 міжнародних фірм.

"Бізнесу доведеться або йти "в підпілля", або скорочувати асортимент і зазнавати збитків. Буде рости чорний ринок, і, відповідно, корупція", - стверджують журналісти.

До списку потрапили такі відомі бренди: Adidas, A4 Tech, Ardis, Amway, Apple, Baileys, Ballantine's, Becherovka, Braun, Canon, Chanel, Chesterfield, Chevrolet, Chivas, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, GUCCI, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Shell, Subaru, Xerox, Xiaomi и другие.

Крім того, в зоні ризику опинилися дочірні підприємства Roshen.