У Луганську бойовики викопують трамвайні рейки - ЗМІ

12:55, 02 червня 2017
Суспільство
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В окупованому Луганську знищують трамвайні рейки.

Окупанти ріжуть трамвайні рейки на металобрухт / Фото vlada.io

У Луганську бойовики "ЛНР" викопують і ріжуть на металобрухт трамвайні рейки. Про це у соціальних мережах повідомляють жителі міста, передає Четверта влада.

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Луганчани опублікували фотографії рейок, знищених в районі Автовокзалу.

Трамвайне сполучення в місті було припинено майже відразу після захоплення Луганська бойовиками.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій частині Луганської області загострилися конфлікти між місцевими "ополченцями" і найманцями з Росії.

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Теги: #ЛНР