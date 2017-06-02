У Луганську бойовики викопують трамвайні рейки - ЗМІ
12:55, 02 червня 2017Суспільство
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В окупованому Луганську знищують трамвайні рейки.
Окупанти ріжуть трамвайні рейки на металобрухт / Фото vlada.io
У Луганську бойовики "ЛНР" викопують і ріжуть на металобрухт трамвайні рейки. Про це у соціальних мережах повідомляють жителі міста, передає Четверта влада.
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Луганчани опублікували фотографії рейок, знищених в районі Автовокзалу.
Трамвайне сполучення в місті було припинено майже відразу після захоплення Луганська бойовиками.
Як повідомляв УНІАН, в окупованій частині Луганської області загострилися конфлікти між місцевими "ополченцями" і найманцями з Росії.
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