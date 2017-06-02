У Луганську бойовики викопують трамвайні рейки - ЗМІ

У Луганську бойовики "ЛНР" викопують і ріжуть на металобрухт трамвайні рейки. Про це у соціальних мережах повідомляють жителі міста, передає Четверта влада.

Читайте такожЗМІ: Бойовики "ДНР" захопили будинок екс-регіонала, жорстоко вбивши охоронців

Луганчани опублікували фотографії рейок, знищених в районі Автовокзалу.

Трамвайне сполучення в місті було припинено майже відразу після захоплення Луганська бойовиками.

Як повідомляв УНІАН, в окупованій частині Луганської області загострилися конфлікти між місцевими "ополченцями" і найманцями з Росії.