У "ЛНР" загострилися конфлікти між місцевими "ополченцями" і найманцями з Росії – ІС

Як стало відомо групі "Інформаційний спротив", в "армії" "ЛНР" загострилися конфлікти між місцевими "ополченцями" і немісцевими найманцями.

Як йдеться в повідомленні, двоє росіян, що опинилися на передній лінії, «стали свідками вечірньої трапези місцевих "ополченців" там же, з горілкою і свіжоприготованою... собакою. Що викликало у них «почуття огиди».

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«В результаті дискусії, що зав'язалася з приводу гастрономічних уподобань і з того і з того боку, з'явилося по одному 300-му – у одного з російських найманців зламано щелепу і зап'ясті, у другого – множинні гематоми по тілу і обличчю, а в одного з місцевих прострелена ключиця.