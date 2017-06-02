Динаміка реєстрації на ЗНО: найпопулярніші предмети за 10 років (інфографіка)

Загалом за 10 років на різні тестування ЗНО зареєструвалися майже 11 мільйонів разів.

Як йдеться у дослідженні Corestone Corp., на українську мову реєструвалися 3 387 324 рази. Математику й історію України бажали здавати майже порівну - 1 927 773 і 1 927 029 відповідно.

За весь час найбільш масовим за кількістю зареєстрованих було ЗНО з української мови та літератури 2008 року. Здавати природничі і точні науки реєструвалися 4,6 мільйони разів. 42% цієї кількості - реєстрації на математику.

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Щодо соціально-гуманітарних наук, то їх на ЗНО складали 6,3 мільйони разів. Лідерство гуманітарних спеціальностей зумовлене тим, що зовнішнє незалежне оцінювання з української мови завжди було обов'язковим. Більше половини статистики - це реєстрації саме на українську мову та літературу.

Змінювалася впродовж 10 років і динаміка кількості зареєстрованих на ЗНО. Наприклад, у 2013-2014 роках, тих, хто здавав математику було більше, ніж людей, які проходили тестування з історії України. Зараз же історія впевнено переважає математику.