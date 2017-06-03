У Львові попрощалися з Любомиром Гузаром (фото, відео)
Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої хвороби.
Сьогодні, 3 червня, у Львові пройшла церемонія прощання з кардиналом Української греко-католицької церкви Любомиром Гузаром.
Після літургії тіло покійного перенесуть в храм Святого Михайла, згодом похоронний кортеж відправиться в Київ.
4 червня кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде в Київ, у Патріарший собор Воскресіння Христового.
У Києві 5 червня кардинала Любомира поховають у Патріаршому соборі, будівничим якого він був.
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Нагадаємо, Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої хвороби. Він очолював УГКЦ в 2005-2011 роках, пізніше передав управління церквою Святославу Шевчуку.
Гузар був не тільки духовним лідером греко-католиків України та світу, але і видатним громадським діячем і філософом.
Кардинал Любомир Гузар був одним з ініціаторів групи «Першого грудня».