У Львові попрощалися з Любомиром Гузаром (фото, відео)

Сьогодні, 3 червня, у Львові пройшла церемонія прощання з кардиналом Української греко-католицької церкви Любомиром Гузаром.

Після літургії тіло покійного перенесуть в храм Святого Михайла, згодом похоронний кортеж відправиться в Київ.

4 червня кортеж з тілом Блаженнішого Любомира прибуде в Київ, у Патріарший собор Воскресіння Христового.

У Києві 5 червня кардинала Любомира поховають у Патріаршому соборі, будівничим якого він був.

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Нагадаємо, Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої хвороби. Він очолював УГКЦ в 2005-2011 роках, пізніше передав управління церквою Святославу Шевчуку.

Гузар був не тільки духовним лідером греко-католиків України та світу, але і видатним громадським діячем і філософом.

Кардинал Любомир Гузар був одним з ініціаторів групи «Першого грудня».