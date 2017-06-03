ДСНС попереджає про високу ймовірність пожеж по всій Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пожежну небезпеку 4-6 червня на території більшості областей України.

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Про це повідомляється на сайті ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, 4-6 червня у західних, північних та Вінницькій областях очікується переважно висока (4 класу) пожежна небезпека, на решті території України (крім Херсонської та Запорізької областей) - надзвичайна (5 класу).

У більшості районів Київської області 4-5 червня синоптики прогнозують високу (4 класу) пожежну небезпеку.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісах, парках, на відкритих територіях і не провокувати виникнення пожеж в екосистемах.