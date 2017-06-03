У Києві на автостоянці сталася пожежа: вщент згоріли три автомобілі (фото)

У Києві вночі на приватній автостоянці в Деснянському районі внаслідок пожежі згоріли вщент три автомобілі ще п’ять пошкоджено. Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає.

Зазначається, що 3 червня, о 03:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території приватної автостоянки по вул. Данькевича, 16/1, в автомобілі сталася пожежа.

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«До місця виклику негайно було направлено рятувальників 43-ї та 13-ї Державних пожежно-рятувальних частин. Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загорання сталося в автомобілі «Mercedes ML 350» з розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі «Toyota Prado», «Nissan Note», «ВАЗ-2114», «Toyota RAV-4», «Honda Civic», «Mitsubishi Lancer» та «Toyota Corolla», - йщдеться у повідомленні.

О 04:45 вогнеборці ліквідували загорання.

Внаслідок пожеж, автомобілі «Mercedes ML 350», «Toyota Prado» та «Nissan Note» згоріли повністю. В автомобілях: «ВАЗ-2114» згоріло та пошкоджено моторний відсік, лобове скло, салон та лако-фарбове покриття, в «Toyota RAV-4» - запасне колесо, задній бампер, дві задні фари та лако-фарбове покриття; в «Honda Civic» - передній бампер, права фара та лакофарбове покриття; в Mitsubishi Lancer» - багажне відділення, два крила, передній бампер, дві задні фари та лакофарбове покриття; в «Toyota Corolla» - лако-фарбове покриття переднього бампера та ліва передня фара.

Причини виникнення пожежі встановлюється.

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