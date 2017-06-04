Осмаєв та Окуєва перебувають під посиленою охороною - поліція

Екс-командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Адам Осмаєв та його дружина Аміна Окуєва перебувають під посиленою охороною поліції.

Про повідомляється на сайті Головного управління Національної поліції у м. Києві.

«Поліція Києва не потребує будь-чиєї допомоги у забезпеченні безпеки всіх учасників кримінального провадження!», - сказано у повідомленні.

Разом із тим у столичному главку наголосили, що людей, які з'являтимуться біля осіб, які охороняються, і які не мають стосунку до їхнього лікування та проведення слідчих дій, негайно доставлятимуть до управлінь поліції, де після проведення перевірки їхнім діям буде надана правова оцінка.

У поліції закликали громадян з метою уникнення будь-яких непорозумінь дотримуватися встановлених у таких випадках норм законодавства.

Читайте такожСтан Адама Осмаєва покращився - Окуєва

Як повідомляв УНІАН, 1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч.

«Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» та вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва й кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року, під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня у прокуратурі Києва поінформували, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.