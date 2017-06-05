У Києві відбувається церемонія поховання блаженнійшого Любомира Гузара (відео)

У крипті Патріаршого собору, будівничим якого він був, почалась церемонія поховання блаженнійшого Любомира Гузара. У соборі з 11:00 ранку відбувається Заупокійна Архиєрейська Літургія. Її транслює "Живе ТВ".

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Як повідомляє ТСН, до собору приїхали близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону, щоб відслужити Архиєрейську Літургію та Чин погребіння.

У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кирил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков.

Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої хвороби. Він очолював УГКЦ в 2005-2011 роках, пізніше передав управління церквою Святославу Шевчуку.