У Києві відбувається церемонія поховання блаженнійшого Любомира Гузара (відео)

11:49, 05 червня 2017
Суспільство
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У Києві сьогодні ховають Любомира Гузара.

Любомир Гузар / фото: УНІАН

У крипті Патріаршого собору, будівничим якого він був, почалась церемонія поховання блаженнійшого Любомира Гузара. У соборі з 11:00 ранку відбувається Заупокійна Архиєрейська Літургія. Її транслює "Живе ТВ".

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Як повідомляє ТСН, до собору приїхали близько 600 священнослужителів з різних єпархії України та з-за кордону, щоб відслужити Архиєрейську Літургію та Чин погребіння.

У молитві братиме участь особистий посланець Святішого Отця Франциска Архиєпископ Кирил Василь, секретар Конгрегації для Східних Церков. 

Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя після важкої хвороби. Він очолював УГКЦ в 2005-2011 роках, пізніше передав управління церквою Святославу Шевчуку. 

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Теги: #Любомир Гузар#Любомир Гузар помер