Поліція Запорізької області отримала 50 нових машин, половина - гібридні (фото)

Поліція Запорізької області отримала 28 гібридних позашляховиків Mitsubishi Outlander PHEV, 19 інших автомобілів та три мікроавтобуси. Як повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, церемонія передачі авто відбулась сьогодні за участі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Сергія Князєва.

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Сертифікати та ключі на 28 нових Mitsubishi Outlander PHEV отримали 6 підрозділів поліції Запорізької області. По 7 автомобілів отримали Мелітопольський та Бердянський відділи поліції, 6 автомобілів у службовій діяльності використовуватиме Пологівський відділ поліції, по 3 автомобілі – Запорізьке відділення та Енергодарський відділ поліції. Ще 2 автомобілі отримали працівники Василівського відділу поліції.

Обласна влада передала поліцейським 15 автомобілів Renault Dokker і 4 Renault Logan.

Крім того, 2 мікроавтобуси Peugeot Boxer отримали бійці поліцейського спецпідорозділу КОРД. Ще один мікроавтобус Volkswagen Crafter експлуатуватимуть у Ситуаційному центрі поліції Запорізької області.

На церемонії Аваков заявив, що на початку проведення реформ рівень довіри суспільства до поліції становив 5-10%, зараз соціологічні служби показують 42%.

За його словами, МВС приділяє увагу не лише структурним реформам, навчанню поліцейських, а й технічному оснащенню підрозділів поліції.

У свою чергу Князєв наголосив, що всі службові автомобілі вже сьогодні виїдуть на патрулювання.

Нагадаємо, у травні Національна поліція України у рамках домовленостей за Кіотським протоколом отримала від Японії 635 нових екологічних автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV.

Глава Національної поліції України наголосив, що новими автомобілями будуть забезпечені міста і селища 23 регіонів. Транспортні засоби отримають підрозділи поліції на місцях.

Днями 38 автомобілів Mitsubishi Outlander PHEV отримали підрозділи поліції Дніпропетровщини.