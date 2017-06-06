Через російську пропаганду співробітники "Укрзалізниці" з окупованого Донбасу бояться їхати до України - ІС

У зв'язку з пропагандистським впливом засобів масової інформації РФ і окупованих територій Донбасу працівники "Укрзалізниці" з ОРДЛО бояться переїжджати до України. Як повідомляється на сайті групи «Інформаційний спротив», з березня цього року «Укрзалізниця» припинила фінансування своїх філій в окупованих районах Донецької та Луганської областей і запропонувала їх працівникам перевестися в інші регіони України з подальшим наданням компенсації 50% за оренду житла.

Читайте такожУ "ДНР" власників магазинів змушують крутити радянську музику і розвішувати прапори "республіки" – ІС«Як свідчать результати моніторингу в даних трудових колективах, зазначена пропозиція сприймається працівниками в цілому скептично. Це пов'язано з пропагандистським впливом засобів масової інформації РФ і «ДНР» - зокрема, через упевненість, що соціально-економічна ситуація на неокупованій території України набагато гірша, ніж в «ЛДНР»; що на працівників і членів їх сімей, які прибувають з ОРДЛО, чекає активна «обробка» з боку українських спецслужб; що на неокупованій території панує анархія і «розгул націоналізму» тощо», - йдеться в повідомленні.