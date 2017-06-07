В Україні з'явиться урядовий уповноважений з питань гендерної політики

Кабінет міністрів схвалив рішення щодо запровадження інституту урядового уповноваженого з питань гендерної політики. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що він буде створений при Секретаріаті Кабінету міністрів. За її словами, цю ініціативу підтримують міжнародні партнери України.

Читайте такожУ світі середня різниця між зарплатами чоловіків та жінок становить 23% - дослідженняЯк повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року Климпуш-Цинцадзе провела зустріч з донорами щодо запровадження інституту Урядового уповноваженого з питань гендерної рівності та визначення пріоритетних кроків у цій сфері.

У засіданні взяли участь представники Мінсоцполітики, МЗС, Мін’юсту, народні депутати з міжфракційного об’єднання “Рівні можливості”, представники посольств Японії, Швеції, Великої Британії, Канади та ЄС, голова офісу UN Women Анастасія Дівінська, радник із гендерних питань USAID в Україні Стела Руденко, програмний керівник Національного Інституту демократії Олена Єна, представники Консультативної місії Європейського Союзу Ола Кварнсторм та Олександра Паланюк, офіцер із прав людини моніторингової місії ООН з прав людини Марк Бояніч, представник Фонду народонаселення ООН Каспар Пік та заступник голови офісу НАТО в Україні Анн-Крістін Бйергене.