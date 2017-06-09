В Дніпрі прокуратура встановила трьох організаторів сутичок під час заходів 9 травня

У Дніпрі прокуратура встановила трьох організаторів сутичок під час масових заходів, які мали місце 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Роман Токар.

«Встановлено трьох організаторів та двох осіб, які платили кошти так званим «тітушкам». У слідства є багато доказів про безпосередню причетність до сутичок: телефонні розмови, відео та фотоматеріали», - зазначив він.

За словами Токара, слідство щодо причетності «тітушок» до заворушень наразі завершується. П’яти підозрюваним особам, які перебувають у СІЗО, належить ознайомитися з матеріалами розслідування, після чого вони будуть передані на розгляд суду.

«Рівно місяць минув з початку розслідувань кримінальних проваджень за фактами подій 9 травня біля пам’ятника Слави. За цей час опитано 136 свідків, 14 людей визнано потерпілими, проведено 38 обшуків, 16 особам повідомлено про підозру у скоєнні хуліганських дій та масових заворушень під час акції», - повідомив Токар.

Водночас він підкреслив, що наразі прокуратура не встановила осіб поліцейських полку особливого призначення, які наносили тілесні ушкодження учасникам акції, оскільки це складно зробити через камуфляж поліцейських.

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В даний момент поліцейським про підозру поки не повідомлено.

Прокуратура також планує повторно допитати як свідка у зв’язку з подією народного депутата України Олександра Вілкула («Опозиційний блок»).

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі 9 травня під час ходи до монумента Слави представників Соціалістичної партії та партії «Опозиційний блок» між ветеранами АТО, охороною і поліцією виникли сутички. Поліція застосувала кийки, постраждали кілька ветеранів АТО, одного з розбитою головою забрала швидка допомога.

За версією поліції, конфлікт почався через те, що соціалісти йшли колоною з рожевими прапорами своєї партії. На прохання їх опустити не відреагували.

Також кілька ветеранів АТО зупинили колону «Опозиційного блоку», яка прямувала також до монумента Слави з синіми кульками. Тут виникла сутичка між ветеранами АТО і чоловіками спортивної зовнішності. Всього у відділення поліції було доставлено 15 осіб. Травмовано 14 осіб – 8 учасників заходу і 6 поліцейських.

Після зіткнень у Дніпрі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільнив керівників поліції Дніпропетровської області. Також було ініційовано службове розслідування щодо професійності та правомірності дій поліцейських.

24 травня, виступаючи у парламенті, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що «тітушки» 9 травня в Дніпрі фінансувалися «Опозиційним блоком».