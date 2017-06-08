Аваков нагородив Окуєву "новеньким" пістолетом "замість старенького"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вручив добровольцеві АТО Аміні Окуєвій нагородний пістолет Glock-43, а її чоловікові Адаму Осмаєву - годинник.

"Був радий нагородити бійця поліцейського добробата Аміну, замість старенького ПМ (який заклинив на 4-му пострілі) - новеньким Glock-43... будемо вважати, від всіх нас, хто переживав і підтримував Адама та Аміну. Адаму вручив спеціальний годинник", - написав міністр на своїй сторінці у Facebook.

Він також пообіцяв, що щодо підозрюваного в замаху на життя Осмаєва та Окуєвої "буде ще багато цікавого представлено".

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Адама Осмаєва виписали з лікарні.

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1 червня в Києві було скоєно напад на подружжя Осмаєва та Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, заздалегідь домовився з подружжям про зустріч. «Коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав з коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву. У відповідь Аміна зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрілка», - повідомили правоохоронці.

Осмаєва і кілера з вогнепальними пораненнями госпіталізували.

Окуєва повідомляла, що у її чоловіка в результаті поранення пошкоджена печінка, легені, розірвана діафрагма.

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко назвав нападника «агентом російських спецслужб». За даними Геращенка, чоловік був легалізований і легендований в Україні в лютому 2016 року під ім'ям Дакара Олександра Венусовича.

3 червня у прокуратурі Києва повідомили, що 58-річному нападнику оголошено про підозру. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.