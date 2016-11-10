На Донеччині СБУ ліквідувала агентурну мережу терористів "ДНР" (відео)

У Донецькій області СБУ ліквідувала агентурну мережу терористів, що діяла у Кураховому, Красногорівці та Мар’їнці. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці затримали п’ятьох спільників терористів за місцями їхнього проживання. Під час обшуків помешкань співробітники СБУ вилучили телефонні термінали та картки, за допомогою яких передавалася інформація бойовикам, та комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

«За завданням бойовиків "ДНР" зловмисники збирали інформацію про склад, озброєння та пересування українських підрозділів у районі проведення антитерористичної операції. Дані зловмисники передавали за допомогою мобільного зв’язку або через Інтернет, використовуючи заходи конспірації. Зібрані відомості використовувалась терористами для диверсій та обстрілів позицій ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зловмисники поширювали в соціальних мережах спеціально підготовлені спецслужбами РФ інформаційні матеріали антиукраїнської спрямованості із закликами щодо розколу України.

За словами одного із затриманих, у лютому 2016 року він поїхав до Донецька на похорон свого знайомого-бойовика, де і познайомився із іншим терористом. Саме за дорученням останнього і зловмисник почав збирати інформацію про місце розташування українських підрозділів ЗСУ в зоні АТО.

Слідчі Управління СБ України у Дніпропетровській області відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 110 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.