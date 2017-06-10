Держприкордонслужба готова на належному рівні забезпечити перетин кордону громадянам в рамках безвізу

Державна прикордонна служба України заявляє про готовність на належному рівні забезпечити перетин громадянами кордону з країнами Європейського Союзу в рамках безвізового режиму, який набуде чинності 11 червня.

Про це повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби.

"Завтра громадяни України почнуть перетинати кордон в рамках безвізового режиму. Державна прикордонна служба повністю готова до дії нових правил", - наголосили у відомстві.

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У ДПСУ зауважили, що в рамках лібералізації візового режиму у спільних заходах з прикордонниками беруть участь представники Європейської агенції з прикордонної та берегової охорони FRONTEX, а саме спеціалісти з Чехії, Франції, Польщі, Нідерландів, Естонії, Словаччини, Італії, Словенії та Литви.

Так, відсьогодні іноземні експерти перебуватимуть у пунктах пропуску для авіаційного сполучення: «Бориспіль», «Жуляни», «Одеса», «Львів» та автомобільного: «Тиса», «Лужанка», «Ужгород», «Ягодин», «Краковець», «Рава-Руська» та «Порубне».

У ДПСУ наголосили, що для уникнення можливих непорозумінь під час перетину кордону прикордонники, як і іноземні експерти, у разі потреби нададуть вичерпну консультативну допомогу.

Для зручного та безперешкодного перетину держкордону на всіх напрямках облаштовано понад 1300 робочих місць, які оснащено приладами біометричного контролю.

Для підтримання ритмічності пропускних операцій на кордоні з ЄС основні пункти пропуску посилено прикордонними нарядами та доукомплектовано персоналом. Крім того, йдеться у повідомленні, запроваджено посилений режим служби.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ звертали увагу громадян на те, що безвіз з ЄС запрацює за місцевим часом кожної країни-члена впродовж ночі 11 червня.

"Звертаємо увагу громадян, які вже в перші години 11 червня планують здійснити поїздку до країн ЄС, що у кожній державі рішення набуде чинності за місцевим часом, який може бути відмінним від українського", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.