Авдіївка п'ятий день залишається без газопостачання
11:56, 11 червня 2017Суспільство
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Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливо у зв'язку з небезпекою для працівників.
Авдіївка без газу / фото УНІАН
Авдіївка п’ятий день залишається без газопостачання.
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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 7 червня внаслідок бойових дій поблизу міста було пошкоджено підземний газопровід діаметром 273 мм, внаслідок чого було припинено газопостачання.
Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливе у зв’язку з небезпекою для працівників.
Разом з тим відновлено газопостачання близько 20% абонентів в смт. Сартана, припиненого через бойові дії 8 червня. Загалом у Сартані близько 3 тис. 560 абонентів. Завершити підключення всіх абонентів заплановано протягом 11 червня.
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