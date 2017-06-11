Авдіївка п’ятий день залишається без газопостачання.

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Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, 7 червня внаслідок бойових дій поблизу міста було пошкоджено підземний газопровід діаметром 273 мм, внаслідок чого було припинено газопостачання.

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливе у зв’язку з небезпекою для працівників.

Разом з тим відновлено газопостачання близько 20% абонентів в смт. Сартана, припиненого через бойові дії 8 червня. Загалом у Сартані близько 3 тис. 560 абонентів. Завершити підключення всіх абонентів заплановано протягом 11 червня.