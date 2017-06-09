Авдіївка все ще частково залишається без газу

Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливе через небезпеку для працівників.

В результаті пошкодження підземного газопроводу в Авдіївці газопостачання частково відсутнє. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Читайте такожЗагострення на Донеччині: в районі Мар’їнки йдуть бої, пролунало близько 40 вибухів «Станом на 7 год. 9 червня газопостачання у м. Авдіївка частково відсутнє. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт неможливо у зв'язку з небезпекою для працівників», - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, що вчора в Авдіївці відновили водопостачання.

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