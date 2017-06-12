Генштаб показав тактичні навчання "крилатої піхоти" в кількох регіонах одразу (відео)

Генштаб ЗСУ оприлюднив відео батальйонних тактичних навчань з бойовою стрільбою, які провели одразу в кількох регіонах країни. Відео опубліковано на YouTube-каналі Генерального штабу.

Читайте такожУ Міноборони відреагували на раптову перевірку боєздатності армії РФ на кордонах з Україною

Під час навчань десантники знищили виявлені позиції умовного противника. Вогневе ураження противника здійснювалося силами артилерії, танкового підрозділу, мінометних і мобільних зенітних розрахунків.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Одеській області проходять спільні антитерористичні навчання спецслужб України та Молдови "Міцний кордон-2017". До навчань залучені три тисячі військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.