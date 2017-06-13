Екс-командир київського "Беркуту" вже розганяє мітинги у Москві (фото)

Скандально відомий колишній начальник київського "Беркуту", полковник Сергій Кусюк, якого розшукують за підозрою в причетності до масових вбивств активістів під час Євромайдану, сплив на антикорупційному мітингу у Москві.

Фото з утікачем на демонстрації оприлюднив "Дождь", передає ТСН.

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Як видно на світлині, Кусюк у формі російських правоохоронних органів, на руці у нього нашивка підрозділу спеціального призначення МВС Росії.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня, на День РФ, пройшли десятки масових мітингів через обурення росіян корупційними схемами чинної влади. Правоохоронці затримали понад 1,5 тис. людей.

Відомо, що двом затриманим інкримінують побиття працівників Росгвардії, їм загрожує до 10 років ув'язнення.