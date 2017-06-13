Одеську п'ятірню, яку залишив батько, виписали з лікарні (відео)

Одеська п'ятірня, яка була зачата природнім шляхом, одужала після тривалого лікування від бронхіту і пневмонії. Однак виписувати дітей з лікарні батько не приїхав, бо кілька місяців тому пішов із родини, йдеться в сюжеті ТСН.

38-річна мама Оксана Кобелецька речі та дітей носила сама – допомагали їй няня, медсестри та журналісти. Близнюки-хлопчики Денис і Влад, дівчатка Даша і Саша та наймолодший серед п'ятірні Давид лікувалися з квітня від бронхіту і запалення легень. Віруси підхоплювали один за одним. Тато ні додому, ані в лікарню до них не прийшов. "Ми не самі, багато-хто допомагає. Діти своїми посмішками допомагають, неможна опускати руки", - каже багатодітна мама.

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Коментувати причини розлучення ані Сергій, ані Оксана категорично не хочуть. Вони прожили разом п'ять років. Медики кажуть, що чоловік уперше засумнівався в стосунках, коли почув про вагітність жінки, бо сім'я вже мала одну дитину. Оксана ж хотіла виносити і народити всіх п'ятьох, а Сергій злякався відповідальності та безгрошів'я, але тоді повернувся в родину.

На збереження унікальної п'ятірні медики витратили 100 тисяч гривень. Коли діти народилися живими і здоровими – від щастя плакали навіть лікарі. Фахівці кажуть, що чоловіки відповідають спротивом на все підряд, коли відчувають власну слабкість – і цьому можна зарадити тільки довірливою доброзичливою розмовою. Психологи переконують, що долання страху може повернути батька в сім'ю.