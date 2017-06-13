В Україну прибув ігумен афонського монастиря

В Україну прибув настоятель (ігумен) Ватопедського монастиря на Афоні архімандрит Єфрем. Про це повідомляє "Православний спадок України на Святій Горі Афон" з посиланням на Фейсбук єпископа Баришівського Віктора (Коцаби). Владика Віктор розмістив світлини зустрічі відомого афонського монаха в аеропорту.

Читайте такожУ православних християн почався Петрів пістНастоятеля афонського монастиря зустрічали: єпископ Баришівський Віктор (Коцаба), єпископ Фастовський Даміан (Давидов), єпископ Бородянський Варсонофій (Столяр).

***Архімандрит Ефрем (Васиіліос Куцу) народився 1956 року в поселенні Фамагуста на Кипрі в багатодітній родині.

З 1974 по 1978 рік навчався на богословському факультеті Афінського університету. Став учнем Іосифа Ватопедського та переїхав на Афон в монастир Кутлумуш. У 1981 році переселився в Новий Скит.

У 1982 році прийняв чернецтво в Новому Скиту на Афоні й у 1984 році був висвячений в ієродиякона та ієромонаха.

З 1987 року братство старця Іосифа взяло на себе труди з відновлення богопосвяченого життя в монастирі Ватопед.

У 1990 році ієромонах Єфрем став ігуменом Ватопедської обителі.

Нагадаємо, що 21 березня Верховний суд Греції визнав невинним у всіх обвинувачувальних пунктах архімандрита Єфрема ігумена Ватопедського монастиря на Святій Горі Афон, і 12 інших підсудних у справі про обмін землями між урядом Греції і Ватопедським монастирем. Як повідомляють грецькі ЗМІ, ігумена афонського монастиря звинувачували в незаконних угодах між обителлю та державою.