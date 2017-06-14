Польське радіо вибачилося за мапу України без Криму

Польське радіо Radio Rzeszów визнало свою помилку у зв'язку з публікацією карти України без Криму і принесло вибачення.

Про це повідомило посольство України в Польщі на своїй сторінці в Facebook.

"Редакція визнала свою технічну помилку, вибачилася, сказала, що не мала злого умислу і невідкладно замінила мапу України на вірну", - йдеться в повідомленні.

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У посольстві також відзначили, що в інтернет-просторі "гуляє" ще багато таких спотворених карт, які вводять в оману користувачів, особливо з інших країн.

"Важливо об'єднати зусилля українців, поляків та представників інших дружніх нам народів, щоб такі карти виявляти і невідкладно реагувати", - зазначили в посольстві.

Як повідомляв УНІАН, творці карти Росії з Кримом в Астані також вибачилися перед Україною.