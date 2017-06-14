Порошенко вручив державні нагороди 21 військовому медику
Також він передав сертифікати на санітарну техніку медичним підрозділам Збройних сил України.
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області вручив нагороди 21 військовому медику. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Читайте такожПорошенко хоче повністю адаптувати військову медицину під стандарти НАТОЗазначається, що із рук президента орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримав майор медичної служби Василь Березнюк. «Військовий медик з 2014 року з перервами виконує службові (бойові) завдання в районі проведення антитерористичної операції. Завдяки його умілій організації, розумній ініціативі, взаємодії з представниками інших силових структур та медичних підрозділів надання медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим здійснювалось завжди вчасно та у повній мірі. Зокрема, 13 січня 2015 року після обстрілу автобуса поблизу Волновахи Донецької області Василь Березнюк брав участь у евакуації та надавав медичну допомогу пораненим мирним жителям», - йдеться в повідомленні.
«Ще п’ятеро медиків отримали орден “За мужність” ІІІ ступеня. Двох військових медиків нагороджено орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, зокрема сержанта Оксану Михайлову. Вона з 2015 року з перервами перебувала в зоні проведення АТО, часто знаходячись безпосередньо на лінії бойового зіткнення з противником. Зокрема, перебуваючи в селі Зайцево Донецької області, багаторазово під прицільним вогнем противника надавала первинну медичну допомогу та самостійно евакуйовувала тяжко поранених. Своїми вмілими діями врятувала не одне життя військовослужбовців», - зауважили в АП.
Президент також вручив 3 військовим медикам орден Данила Галицького, ще 10 військовим медикам – медалі “За військову службу Україні”, “Захиснику Вітчизни” та “За врятоване життя”.
Крім того, Петро Порошенко ознайомився з матеріально-технічною базою 66-го військового мобільного госпіталя та поспілкувався з пораненими українськими воїнами.