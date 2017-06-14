На Львівщині 7 чеченців двічі за добу не пропустили в Україну

На Львівщині 7 громадян Росії - вихідці з Чечні, двічі намагалися незаконно потрапити на територію України.

Як повідомляє Відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України, учора вночі прикордонники Львівського загону у пункті пропуску «Рава-Руська» не пропустили в Україну 7 громадян Росії, вихідців із Чечні.

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Іноземців не пропустили, оскільки вони не підтвердили мету перебування на території України. Однак вже надвечір вказані громадяни спробували ще раз перетнути кордон в пункті пропуску «Шегині», що також на Львівщині. Проте охоронці кордону Мостиського загону знову їх не пропустили у зв’язку з не підтвердженням мети поїздки.