На кордоні із Польщею у чергах стоять понад півтисячі авто (відео)

У Львівській області зафіксували кілометрові черги на польському кордоні. Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

За даними відомства, станом на 8:00 год. 14 червня скупчення авто спостерігаються на шести пунктах пропуску.

Зокрема, перед пунктом пропуску Угринів-Долгобичув скупчилися 40 авто, ще 20 очікують у самому пункті, Рава-Руська - Хребенне – 120 та 45 авто відповідно, Грушів – Будомеж – 90 та 20 авто, Краковець - Корчова – 210 та 50 авто, Шегині – Медика – 90 та 40 авто, Смільниця – Кросценко – 30 та 10 авто.

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Величезну чергу на пункті пропуску "Медика" зняв на відео Олег Коваль та виклав у Facebook.

Натомість на інших пунктах пропуску, зокрема в Порубне - Сірет, Дяково - Халмеу та Косино - Барабаш черг немає.

Нагадаємо, 11 травня Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвізовий режим для України. Це була фінальна інстанція в отриманні дозволу перетинати кордон ЄС без віз.

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