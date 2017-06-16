Порошенко розповів зворушливу історію про нічні чергуванні у лікарні разом з дружиною

Президент України Петро Порошенко стверджує, що разом із дружиною Мариною ходив на нічні чергування до лікарні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заходів з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Маріїнському палаці в Києві.

Читайте такожПорошенко вручив державні нагороди 21 військовому медику"Треба дуже любити професію лікаря, бо, якщо ти її не любиш, ти працювати не зможеш. Я це знаю абсолютно точно, оскільки з моїх 18 років разом з Мариною, яка тоді була майбутнім лікарем, кожну ніч ходив разом з нею на нічні чергування, бо дуже любив і люблю її. І ми порушували інколи інструкції: я давав їй поспати годину і сам ходив, ставив уколи, робив певні визначення, які робили лікарі, і ще тоді зрозумів, наскільки це надзвичайно важка, але дуже вдячна праця, коли робиться диво – ви повертаєте життя та здоров’я", - розповів глава держави.

Президент висловив вдячність медикам "за дуже шляхетну працю, за фаховість, подвижництво і гуманізм".