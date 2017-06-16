Порошенко розповів зворушливу історію про нічні чергуванні у лікарні разом з дружиною
Президент стверджує, що робив пацієнтам уколи, поки дружина спала.
Президент України Петро Порошенко стверджує, що разом із дружиною Мариною ходив на нічні чергування до лікарні. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час заходів з нагоди Дня медичного працівника сьогодні в Маріїнському палаці в Києві.
Читайте такожПорошенко вручив державні нагороди 21 військовому медику"Треба дуже любити професію лікаря, бо, якщо ти її не любиш, ти працювати не зможеш. Я це знаю абсолютно точно, оскільки з моїх 18 років разом з Мариною, яка тоді була майбутнім лікарем, кожну ніч ходив разом з нею на нічні чергування, бо дуже любив і люблю її. І ми порушували інколи інструкції: я давав їй поспати годину і сам ходив, ставив уколи, робив певні визначення, які робили лікарі, і ще тоді зрозумів, наскільки це надзвичайно важка, але дуже вдячна праця, коли робиться диво – ви повертаєте життя та здоров’я", - розповів глава держави.
Президент висловив вдячність медикам "за дуже шляхетну працю, за фаховість, подвижництво і гуманізм".