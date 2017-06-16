У Житомирі розпочалася обласна спартакіада серед держслужбовців
13:59, 16 червня 2017Суспільство
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Держслужбовці змагатимуться з таких видів спорту, як шахи, волейбол, настільний теніс та футбол.
Фінальні змагання проходитимуть 7 липня / фото oda.zt.gov.ua
У Житомирі команди з Житомирської, Пулинської, Черняхівської райдержадміністрацій та Житомирської ОДА беруть участь у спартакіаді серед державних службовців.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.
Змагання розпочалися сьогодні, 16 червня, на стадіоні «Спартак».
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Подібні змагання проходять щороку для адміністрацій та рад області.
Держслужбовці змагатимуться з таких видів спорту, як шахи, волейбол, настільний теніс та футбол.
Фінальні змагання проходитимуть 7 липня.
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