У Житомирі розпочалася обласна спартакіада серед держслужбовців

У Житомирі команди з Житомирської, Пулинської, Черняхівської райдержадміністрацій та Житомирської ОДА беруть участь у спартакіаді серед державних службовців.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Змагання розпочалися сьогодні, 16 червня, на стадіоні «Спартак».

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Подібні змагання проходять щороку для адміністрацій та рад області.

Держслужбовці змагатимуться з таких видів спорту, як шахи, волейбол, настільний теніс та футбол.

Фінальні змагання проходитимуть 7 липня.