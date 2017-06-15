Голова Житомирської ОДА Гундич ознайомився з роботою підприємства "Кварцсамоцвіти" (фото)

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич ознайомився з роботою публічного акціонерного товариства «Кварцсамоцвіти».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у рамках робочої поїздки у Хорошівський район Гундич разом з журналістами та керівництвом району відвідав унікальне місцеве підприємство « Кварцсамоцвіти».

«На прикладі цього підприємства ми бачимо, що на Житомирщині успішно працюють з іноземними інвесторами, адже «Кварцсамоцвіти» - підприємство з іноземними інвестиціями, яке займається каменедобувною та обробною діяльністю», - зазначив голова Житомирської ОДА.

За його словами, цей великий український виробник самоцвітів знову має шанс стати перспективним бюджетоутворюючим підприємством регіону.

Гундичу та іншим гостям продемонстрували гранувальну фабрику – ювелірне виробництво коштовних каменів, рідкісні топази, вироби з кварцу, ювелірне дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння.

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«Сьогодні ми бачимо, як відроджується та набирає потужностей підприємство, що спеціалізується на розробці, видобутку та переробці п'єзооптичної та каменесамоцвітної сировини, якою так багата Житомирщина», - зазначила у розмові з журналістами новий керівник Хорошівської райдержадміністрації Галина Ширченко.

Під час екскурсії також прозвучало, що основу активів підприємства «Кварцсамоцвіти» становлять шахти з видобутку гірського кришталю і п'єзокварцу, а також гранувальний і ювелірний цехи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова ОДА Гундич здійснює робочу поїздку до Хорошівського району. Сьогодні він також представив нового керівника Хорошівської райдержадміністрації Галину Ширченко.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кварцсамоцвіти» (м. Хорошів. Житомирська область) спеціалізується на розробці, видобутку та переробці п'єзооптичної сировини, каменесамоцвітної природної та синтетичної сировини, кам'яної сировини, вироби з якої використовуються в промисловості, будівництві та виготовленні ювелірних виробів в Україні та в країнах ближнього зарубіжжя.

Для роботи «Кварцсамоцвітів» геологи знайшли у Хорошівському районі Житомирської області родовище дорогоцінних каменів - топазів, берилів, тощо.