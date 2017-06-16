Суд заарештував співучасника вбивства Вороненкова на два місяці без права застави

Голосіївський суд Києва заарештував на 2 місяці без права внесення застави 36-річного жителя Павлограда Ярослава Тарасенко, якого напередодні затримали за підозрою в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначене рішення Голосіївський райсуд столиці ухвалив на засіданні в п'ятницю, 16 червня 2017 року.

Чоловікові інкримінують п. 12 год. 2 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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"В ході судового засідання прокурором були наведені обґрунтовані докази причетності зазначеної особи до організації та безпосереднього вчинення вбивства Д. Вороненкова. Крім того, у своєму клопотанні прокурор зазначив, що вказаний чоловік одночасно є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні, яке в даний час розглядається Новомосковським райсудом Дніпропетровської області за обвинуваченням у скоєнні серії насильницьких злочинів із застосуванням вогнепальної зброї", - розповіли в прес-службі прокуратури.

При цьому в якості ризиків прокурор вказав на можливість підозрюваного ховатися від слідства, впливати на свідків, знищити або спотворити речі чи документи, які мають значення в розслідуванні або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Суд, враховуючи доводи прокурора, визнав їх обґрунтованими і постановив взяти підозрюваного під варту терміном на 60 діб.

Термін дії постанови судом визначено до 13 серпня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Дениса Вороненкова, який в 2016 році переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство, вбили 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено його охоронець і сам кілер, який пізніше помер від поранень.