Поліція заявила про "позитивні зрушення" у справі про вбивство в центрі Києва екс-депутата РФ Вороненкова

У розслідуванні кримінального провадження про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениска Вороненкова є позитивні зрушення.

Читайте такожУ Москві в середу суд розгляне продовження незаконного арешту українського журналіста Сущенка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії МВС заявив голова Нацполіції Сергій Князєв.

"Є позитивні зрушення у розкритті вбивства колишнього депутата Держдуми Росії", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова, який у 2016 році переїхав в Україну разом з дружиною Марією Максаковою і одержав українське громадянство, вбили 23 березня в центрі Києва.

В результаті перестрілки також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України, 1988 року народження, Павло Паршов. За даними Геращенка, Паршов народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами. Пізніше в СБУ заявили, що ще з'ясовують, чи був Паршов агентом ФСБ.

Як заявляв генпрокурор Юрій Луценко, Вороненков був важливим свідком у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.