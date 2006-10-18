Семенюк виставляє на аукціон акції ”Міттал Стіл Кривий Ріг”

Фонд державного майна України виставить на аукціонні торги 22 листопада на Українській міжбанківській валютній біржі 0,33-відсотковий державний пакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Інформаційне повідомлення про це опубліковане в офіційному виданні Фонду держмайна "Відомості приватизації" від 18 жовтня (№40).

Номінальна вартість 0,33% держпакета акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» становить 12 млн. 736 тис. 458 тис. грн. Номінальна вартість 1 акції - 1 грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна в жовтні заявив про те, що планує до кінця року реалізувати на українських фондових біржах два 0,32% і два 0,33% пакета акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України на сьогодні є власником 1,74% пакета акцій «Криворіжсталі».

93,02% пакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (колишній КГМК ВАТ «Криворіжсталь») належить компанії Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина).

Раніше голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК неодноразово заявляла, що Фонд планує виставити 1,74% пакет акцій «Криворіжсталі» на світовому фондовому ринку.

До 1 вересня “Міттал Стіл Кривий Ріг” було вироблено продукції на 8 млрд. 964,4 млн. грн., що на 1 млрд. 682,2 млн. грн. (на 23%) більше, ніж у січні-серпні 2005 року. При цьому рентабельність реалізованої продукції за 8 місяців цього року збільшилася на 10% - до 37% проти показників за січень-серпень 2005 року.

Кредиторська заборгованість підприємства за січень-серпень становила 897 млн. грн., збільшившись на 43,8 млн. грн. (на 5%) порівняно з січнем-серпнем минулого року.

Дебіторська заборгованість металургійного комбінату за 8 місяців становила 2 млрд. 792,2 млн. грн., що більш ніж у чотири рази (на 2 млрд. 134,4 млн. грн.) більше, ніж за перших 8 місяців минулого року.