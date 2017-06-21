У Харкові з'явилася ще одна композиція "Ми любимо Харків" (фото, відео)

Над тематичною клумбою харківські озеленювачі працювали кілька тижнів. І ось вже сьогодні комунальники завершують прикрашати квітами останні деталі, передає "Дозор". Сама клумба дуже велика. Вона близько 100 метрів завдовжки. Букви виходять близько 5 метрів заввишки. Основна маса квітів була висаджена тагетисом. Основні квіти по 3 і 5 тис. це ахирантес, хлорофітум. Загальна сума квітника за кольорами, близько 22 тисяч», - говорить заступник директора СКП « Харківзеленбуд» Андрій Дронь.

Навпроти квіткової композиції «Ми любимо Харків», озеленювачі встигли створити ще дві тематичні клумби. Одна нагадує тубу з розлитою фарбою, а друга у вигляді палітри з пензликами. Але, підкреслюють комунальники, в Харкові все частіше відбуваються інциденти з псуванням квітників. Тому просять цінувати працю озеленювачів і красу рідного міста.

«Буквально в неділю у нас була витоптана в сквері Поезії клумба. Більше 50% квітів просто загинули, і півклумби довелося міняти. Все-таки робимо ми не для себе, ми працюємо для людей, для тих які живуть тут, для гостей, хто сюди приїжджає. Тому хотілося б, щоб люди ставилися як до свого, як у себе вдома », - говорить заступник директора СКП «Харківзеленбуд» Андрій Дронь.

Таких композицій з написами «Ми любимо Харків» в місті дві. На Полтавському шляху і на схилі по вулиці Дерев'янка. Всього в Харкові зі старту кампанії з висадки квітів руками озеленювачів вже створено понад півсотні унікальних композицій.