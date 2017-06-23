ЗСУ, Нацгвардія і ДПС будуть посилені технікою від харківського оборонпрому - Аваков

Збройні сили України, Національна гвардія і Державна прикордонна служба (ДПС) будуть посилені технікою від харківського оборонпрому.Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні, 23 червня, під час спільного з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Олександром Турчиновим візиту до головного оборонного підприємства Харківщини – танкобудівельного підприємства «Завод ім. Малишева», повідомили УНІАН у прес-службі МВС.

Читайте також"Приборкання звіра": у мережі показали нові українські танки "Оплот" (відео)За словами Авакова, сьогодні це підприємство виробляє як для ЗСУ, так і для іноземних замовників одні з найкращих танків не лише у Європі, а й у світі. Ідеться, зокрема, й про «Оплот» – 50-ти тонну бойову машину з двигуном потужністю 1200 кінських сил, автоматичною коробкою передач, запасним енергоагрегатором і високою вогневою міццю.

Міністр наголосив, що в оборонному замовленні на наступний рік замовлення для харківського оборонного підприємства буде збільшено.