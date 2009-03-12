У Полтаві 18-річний студент упав із шестиметрової висоти під час проходження практики на будівництві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався учора об 11.30. Постраждалого студента ПТУ №1 доставлено до міської лікарні із діагнозом "забій поперекового відділу хребта".