У Полтаві 18-річний студент упав із шестиметрової висоти
11:36, 12 березня 2009Суспільство
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Постраждалого доправили до лікарні
У Полтаві 18-річний студент упав із шестиметрової висоти під час проходження практики на будівництві.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався учора об 11.30. Постраждалого студента ПТУ №1 доставлено до міської лікарні із діагнозом "забій поперекового відділу хребта".
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