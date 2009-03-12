Київське метро таки вводить режим економії

Блок Віталія Кличка у Київській міській раді заявляє, що керівник столичного метрополітену підписав наказ про реалізацію антикризового плану функціонування підприємства та скорочення його витрат.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, і на підтвердження надали копію наказу “Про забезпечення функціонування метрополітену в умовах фінансової кризи” від 6 березня 2009 р. №85-Н за підписом керівника «КП «Київський метрополітен» Петра МІРОШНИКОВА.

Серед «антикризових заходів», зокрема, скорочення використання обсягів енергоносіїв, тепло-, водопостачання, палива, газу на 20%; оптимізація витрат на матеріали, комплектуючі, запасні частини та зниження до мінімальних меж інших операційних витрат, зазначають у Блоці Кличка.

Доручено також проводити постійну роботу з оптимізації організаційної структури та штату структурних підрозділів.

Наказом також визначено, що встановлення доплат і надбавок працівникам метро, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, що утворились від вивільнення працівників, а також преміювання, виплату премій здійснюватимуть виключно за рішенням начальника метрополітену.

Крім того, у Блоці Кличка стверджують, що передбачається також вилучення у працівників метрополітену пенсійного віку перепусток, які дають право безкоштовного проїзду.

«Напевно, економія на своїх пенсіонерах для пана МІРОШНИКОВА вкрай необхідна, адже йому треба забезпечити метрополітен камерами відеоспостереження на 71 млн. гривень», - розкритикували рішення керівництва метро у Блоці Кличко.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого прес-служба Блоку Кличка поширила інформацію, що з 1 березня Київський метрополітен переходить в режим жорсткої економії, що в свою чергу несе загрозу безпеці пасажирів метро. За даними представників блоку, П.МІРОШНИКОВ підписав наказ «Про першочергові заходи по запобіганню наслідків фінансової кризи», згідно з яким, зокрема, витрати на матеріали, комплектуючі, запасні частини планувалось зменшити до 50% тощо.

25 лютого у КП “Київський метрополітен” заявили, що наказу начальника Київського метрополітену щодо переходу на економний режим роботи не існує і такий документ не підписувався.

“Дійсно, в умовах фінансової кризи, метрополітен змушений планувати свою роботу, спрямовану на впровадження економії певних ресурсів, проте наразі жодне рішення про будь-які зміни у роботі метрополітену не прийнято”, - говорилося в заяві метрополітену.