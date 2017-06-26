У Бердичеві в рамках святкування Дня міста виготовили та дегустували пиріг вагою 226 кг

У Бердичеві Житомирської області у ці вихідні в рамках святкування Дня міста виготовили пиріг вагою 226 кг, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, жителів Бердичева привітав зі святом заступник голови Житомирської облдержадміністрації Ярослав Лагута.

«Від імені голови Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича вітаю усіх бердичівлян зі святом. Ваше місто є гордістю Житомирщини, знане своєю неповторною історією, культурою, традиціями далеко за межами області. Бажаю вам подальшого розвитку, процвітання та нових звершень », – зазначив Лагута.

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Разом з бердичівлянами він також взяв участь у виготовленні та дегустації пирога вагою 226 кг, який виробив до свята Бердичівський хлібозавод.

У рамках святкування Дня міста у Бердичеві відбулися концерти, спортивні змагання, майстер-класита інші святкові заходи.

Нагадаємо, Бердичів був заснований у ХVI столітті. Місто розташоване на березі Гнилоп’яті, що є притокою річки Тетерів. Бердичів має давню історію, знаходиться за 44 км на південь від Житомира і є значним залізничним вузлом. Територія міста становить 3 тис. 533 га, яка умовно розбита на 7 мікрорайонів, Бердичів має більше 200 вулиць та провулків.