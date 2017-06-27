В Одесі працівники військкомату влаштували облаву на студентів (відео)
Студенти готують колективну заяву до військової прокуратури після того, як працівники Приморського військкомату змусили мешканців гуртожитку пройти медогляд та попередили про можливу мобілізацію.
В Одесі студенти 4-го та 5-го курсів аграрного університету скаржаться на дії працівників Приморського військкомату. Ті змусили мешканців гуртожитку пройти медогляд та попередили про можливу мобілізацію, йдеться в сюжеті ТСН.
Другокурсник Іван Бурлака згадує, що близько 7:00 ранку прокинувся від гуркоту в двері, а потім у кімнату гуртожитку заскочили люди в камуфляжі.
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"Ледве не вибили двері, стукали, піднімали, поводилися ще так… Заходять – ми Приморський військкомат! Просять документи. Ми: а ваші? А навіщо вам документи? Вони вам нічого не дадуть. Ну, тобто по-хамськи себе поводили", - розповів студент.
Іще кілька візитерів чекали на студентів 4-го курсу на прохідній гуртожитку і в навчальних корпусах, де ті складали іспити. Кожному вручали повістку і наполегливо запрошували до машини дельфінарію. "Нас завантажили тут, як затриманих, і повезли просто до дверей. Тобто ні ліворуч, ні праворуч, вийшли – і одразу двері військкомату", - розповів студент Євген Саць.
У військкоматі пояснюють, що своїх машин не мають, тому скористалися допомогою підприємців. І наголошують: силоміць в авто нікого не садили.
"Їм було запропоновано два шляхи: або ви добираєтеся самі, або ось, будь ласка, стоїть автобус, ми вас організовано привеземо, щоб не бігали містом і не шукали. Близько 40 осіб скористалися автобусом і осіб 10 прибули самостійно", - розповів обласний військовий комісар Юрій Беляков.
Полювання на студентів він пояснює необхідністю уточнити інформацію – мовляв, добровільно у військкомат студенти з відтермінуванням не з'являлися, тому і довелося вдатися до надзвичайних заходів.
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"Чомусь тікають усі від військкомату, ніхто не хоче служити в армії. Якщо людина має відтермінування до якогось часу, це не означає, що вона не повинна являтися у військкомат", - наголосив Беляков.
Однак студенти готують колективну заяву до військової прокуратури. Вони стверджують, що працівники військкомату поводилися грубо й обмежували їхню свободу. "Нікуди неможна були вийти. Медогляд – там ніхто не перевіряв, подивилися, спитали: нічого не болить? Якщо щось і боліло – нікого не цікавило, скрізь придатний, придатний. І призначили у Нацгвардію", - розповів студент Віктор Чорний.
Тепер усі студенти, які побували в цей день у військкоматі, мають завітати туди повторно в середині липня, щоби з'ясувати, хто з них пішов у магістратуру, а кого можна призвати до армії. Зробити це планують під час додаткової мобілізації, яка наразі ще навіть не оголошена.