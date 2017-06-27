В Одесі працівники військкомату влаштували облаву на студентів (відео)

В Одесі студенти 4-го та 5-го курсів аграрного університету скаржаться на дії працівників Приморського військкомату. Ті змусили мешканців гуртожитку пройти медогляд та попередили про можливу мобілізацію, йдеться в сюжеті ТСН.

Другокурсник Іван Бурлака згадує, що близько 7:00 ранку прокинувся від гуркоту в двері, а потім у кімнату гуртожитку заскочили люди в камуфляжі.

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"Ледве не вибили двері, стукали, піднімали, поводилися ще так… Заходять – ми Приморський військкомат! Просять документи. Ми: а ваші? А навіщо вам документи? Вони вам нічого не дадуть. Ну, тобто по-хамськи себе поводили", - розповів студент.

Іще кілька візитерів чекали на студентів 4-го курсу на прохідній гуртожитку і в навчальних корпусах, де ті складали іспити. Кожному вручали повістку і наполегливо запрошували до машини дельфінарію. "Нас завантажили тут, як затриманих, і повезли просто до дверей. Тобто ні ліворуч, ні праворуч, вийшли – і одразу двері військкомату", - розповів студент Євген Саць.

У військкоматі пояснюють, що своїх машин не мають, тому скористалися допомогою підприємців. І наголошують: силоміць в авто нікого не садили.

"Їм було запропоновано два шляхи: або ви добираєтеся самі, або ось, будь ласка, стоїть автобус, ми вас організовано привеземо, щоб не бігали містом і не шукали. Близько 40 осіб скористалися автобусом і осіб 10 прибули самостійно", - розповів обласний військовий комісар Юрій Беляков.

Полювання на студентів він пояснює необхідністю уточнити інформацію – мовляв, добровільно у військкомат студенти з відтермінуванням не з'являлися, тому і довелося вдатися до надзвичайних заходів.

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"Чомусь тікають усі від військкомату, ніхто не хоче служити в армії. Якщо людина має відтермінування до якогось часу, це не означає, що вона не повинна являтися у військкомат", - наголосив Беляков.

Однак студенти готують колективну заяву до військової прокуратури. Вони стверджують, що працівники військкомату поводилися грубо й обмежували їхню свободу. "Нікуди неможна були вийти. Медогляд – там ніхто не перевіряв, подивилися, спитали: нічого не болить? Якщо щось і боліло – нікого не цікавило, скрізь придатний, придатний. І призначили у Нацгвардію", - розповів студент Віктор Чорний.

Тепер усі студенти, які побували в цей день у військкоматі, мають завітати туди повторно в середині липня, щоби з'ясувати, хто з них пішов у магістратуру, а кого можна призвати до армії. Зробити це планують під час додаткової мобілізації, яка наразі ще навіть не оголошена.