Бердичівлянин Віктор Лонський став призером міжнародного турніру в Ізраїлі

12:31, 29 червня 2017
Суспільство
394 0

Лонський взяв участь у Міжнародному турнірі з легкої атлетики.

rio-berdychiv.info

Бердичівлянин Віктор Лонський взяв участь у Міжнародному турнірі з легкої атлетики, повідомили УНІАН у Бердичівській міській раді.

Читайте такожУ Житомирі в Домі української культури відбувся мистецький марафон "Українські Мальви"

“У секторі для стрибків у висоту наш земляк зайняв друге місце, його результат 225 сантиметрів”,- сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, У  Бердичеві 23-25 червня відбувся  Міжнародний турнір зі стрибків у висоту „ХІV Меморіал  Лонського".  У змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків України та гості з Ізраїлю. Перемогу серед жінок здобула Ярослава Могучих з Дніпропетровська,  а серед чоловіків  переміг Віктор Лоньский ( онук Віталія Лонського), Віктор здолав переможні 225 см. Вказаний турнір є традиційним для Бердичева.

Нагадаємо, Віталій Лонський ( 1927- 2004)  - український тренер зі стрибків у висоту, заслужений тренер СРСР, почесний громадянин міста Бердичева, кавалер ордену “За заслуги” 3-го ступеня.  

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #житомирський спорт#спорт в Житомирі