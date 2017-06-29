Бердичівлянин Віктор Лонський став призером міжнародного турніру в Ізраїлі

Бердичівлянин Віктор Лонський взяв участь у Міжнародному турнірі з легкої атлетики, повідомили УНІАН у Бердичівській міській раді.

Читайте такожУ Житомирі в Домі української культури відбувся мистецький марафон "Українські Мальви"

“У секторі для стрибків у висоту наш земляк зайняв друге місце, його результат 225 сантиметрів”,- сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, У Бердичеві 23-25 червня відбувся Міжнародний турнір зі стрибків у висоту „ХІV Меморіал Лонського". У змаганнях взяли участь спортсмени з різних куточків України та гості з Ізраїлю. Перемогу серед жінок здобула Ярослава Могучих з Дніпропетровська, а серед чоловіків переміг Віктор Лоньский ( онук Віталія Лонського), Віктор здолав переможні 225 см. Вказаний турнір є традиційним для Бердичева.

Нагадаємо, Віталій Лонський ( 1927- 2004) - український тренер зі стрибків у висоту, заслужений тренер СРСР, почесний громадянин міста Бердичева, кавалер ордену “За заслуги” 3-го ступеня.