На Харківщині СБУ затримала підполковника поліції, який щомісяця вимагав хабара у підприємця

У Харківській області Служба безпеки України затримала підполковника поліції, який щомісяця вимагав хабара у місцевого підприємця. Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Підполковник поліції вимагав 10 тис. грн у місцевого підприємця, який займався роздрібною торгівлею алкогольними напоями.

Читайте такожУ Хмельницькій області посадовець облради погорів на хабарі в 50 тисяч доларів

"У відповідь "перевертень у погонах" обіцяв не втручатися у господарську діяльність підприємця і не притягати до відповідальності за порушення законів у сфері обігу алкогольної продукції", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника після хабарі. Затриманому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області майора поліції затриманий на хабарі в 3,5 тисячі доларів.