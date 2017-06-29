На Харківщині СБУ затримала підполковника поліції, який щомісяця вимагав хабара у підприємця
Підполковник поліції систематично вимагав 10 тис. грн у місцевого підприємця, який займався роздрібною торгівлею алкогольними напоями.
У Харківській області Служба безпеки України затримала підполковника поліції, який щомісяця вимагав хабара у місцевого підприємця. Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.
Підполковник поліції вимагав 10 тис. грн у місцевого підприємця, який займався роздрібною торгівлею алкогольними напоями.
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"У відповідь "перевертень у погонах" обіцяв не втручатися у господарську діяльність підприємця і не притягати до відповідальності за порушення законів у сфері обігу алкогольної продукції", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали зловмисника після хабарі. Затриманому повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Зараз вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області майора поліції затриманий на хабарі в 3,5 тисячі доларів.