У Києві прощаються із загиблим полковником ГУР (відео)

11:22, 30 червня 2017
Суспільство
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Церемонія прощання із Шаповалом проходить в Будинку офіцерів у столиці.

У Києві сьогодні, 30 червня, проходить церемонія прощання із загиблим співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони Максимом Шаповалом.

Церемонія прощання проходить у Будинку офіцерів. Віддати шану Шаповалу прийшли його родичі, друзі та колеги по службі. Очікується також приїзд президента Петра Порошенка, передає "112 Україна".

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Солом'янська та Олексіївська 27 червня вранці вибухнув автомобіль "Мерседес", загинув водій. Пізніше у МВС повідомили, що під час вибуху авто загинув військовослужбовець

Крім того, правоохоронці вважають, що автомобіль чиновника ГУР Міністерства оборони Максима Шаповала вибухнув через закладений вибуховий пристрій. 

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