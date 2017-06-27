В авто полковника розвідки заклали вибухівку - МВС

Правоохоронці вважають, що автомобіль чиновника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала вибухнув через закладений вибуховий пристрій. Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко на місці вибуху, передає "Українська правда".

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"За тією картиною злочину, яка є наразі, очевидно, що спрацював вибуховий пристрій. Який пристрій, якої потужності – саморобний чи стаціонарний, буде встановлено після того, як будуть проведені зараз первині слідчі дії на місці злочину", - зазначили у МВС.

Крім того, кореспондент каналу "112 Україна" станом на 12:25 повідомила, що через майже 5 годин після вибуху з місця події забрали останки загиблого.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Солом'янському районі Києва на перехресті вулиць Солом'янська та Олексіївська вибухнув автомобіль. Внаслідок події загинув водій.

ЗМІ повідомили, що в результаті вибуху автомобіля загинув начальник резерву ГУР Міноборони Максим Шаповал.