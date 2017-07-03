На сесію Житомирської міськради винесуть питання про виділення родині Возного трикімнатної квартири

На найближчу сесію Житомирської міськради винесуть питання виділення родині Юрія Возного трикімнатної квартири. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Читайте такожПорошенко посмертно нагородив загиблих внаслідок підривів автомобілів полковників Шаповала та ВозногоЯк зазначається у повідомленні, у Житомирі робоча група з розподілу житла для учасників АТО одноголосно підтримала виділення житла родині полковника СБУ Юрія Возного, який загинув внаслідок теракту в зоні АТО.

«Робоча група одноголосно підтримала рішення надати родині Юрія Возного трьохкімнатну квартиру. Переконаний, що це рішення також підтримають і депутати міської ради на найближчій сесії», - цитує прес-служба міськради Житомирського міського голову Сергія Сухомлина.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 30 червня поховали на Смолянському кладовищі загиблого внаслідок підриву автомобіля на Донбасі полковника СБУ Юрія Возного. Родина Возного попросила, щоби церемонія прощання із загиблим була приватною.

Президент Петро Порошенко нагородив Возного орденом ”За мужність” посмертно. У загиблого залишилися батьки, дружина, троє дітей: дві дівчинки 2004 і 2010 року народження та хлопчик, якому лише 1,5 місяця. На день загибелі Возному був 41 рік. Возний загинув 27 червня у Костянтинівському районі на Донеччині під час виконання службових обов’язків. Він став 23-м співробітником СБУ, який загинув в зоні АТО.