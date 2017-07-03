У Житомирській ОДА планують включити онкодиспансер до обласної програми підтримки учасників АТО

У Житомирській облдержадміністрації планують включити обласний онкологічний диспансер до обласної програми підтримки учасників АТО. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, до обласної програми соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, а також внутрішньо переміщених осіб, будуть внесені зміни.

Йдеться про включення Житомирського обласного онкологічного диспансеру до переліку лікувальних закладів, які надають медичну допомогу цим людям.

Відповідне рекомендаційне рішення було прийнято сьогодні, 3 липня, на нараді у Житомирі за участю заступника голови Житомирської ОДА Ярослава Лагути та заступника голови обласної ради Максима Вілівчука.

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«Програма ефективна, вона працює, і ми вже декілька разів її вдосконалювали. Ми проговорили з вами деякі зміни та направимо свої рекомендації відповідним комісіям Житомирської обласної ради. Зокрема, рекомендуватимемо включити обласний онкологічний диспансер до переліку лікувальних закладів, які надають медичну допомогу учасникам АТО, членам їх сімей, а також внутрішньо переміщеним особам», – зазначив Лагута.

Він додав, що інші напрацювання, які стосуються зубопротезування та відшкодування вартості ліків, будуть направлені на обговорення депутатів обласної ради.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області для підтримки учасників АТО, сімей загиблих військовослужбовців та інвалідів діють додаткові соціальні програми, виплачується матеріальна грошова допомога учасникам АТО, їх родинам та сім’ям загиблих. Також проводиться лікування осіб вказаної категорії у закладах охорони здоров’я та медична реабілітація у санаторно-курортних закладах.