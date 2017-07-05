Марина Порошенко і Валентин Резніченко презентували освітній проект для дітей з особливими потребами

4 липня у Києві Марина Порошенко та голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко презентували проект ресурсної кімнати для особливих дітей в рамках ініціативи першої леді країни щодо впровадження інклюзивної освіти в Україні. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної держадміністрації.

Проект був розроблений архітекторами з Дніпра за ідеєю та технічним завданням Фонду Марини Порошенко.

Ресурсні кімнати - це спеціальні класи для дітей з особливими потребами, які обладнані всім необхідним для повноцінного навчання та соціалізації таких учнів. Тут діти можуть відпочивати разом з асистентом педагога, корекційним педагогом чи батьками.

Такі кімнати підходять не тільки для дітей з аутизмом, але і з іншими ментальними порушеннями і навіть для звичайних дітей, що зазнають труднощів у засвоєнні шкільної програми або адаптації до шкільних вимог чи умов. Вони зручні і для вчителів, що робить процес включення особливих дітей в повноцінне навчання легким і комфортним.

Проект, ініційований Мариною Порошенко, буде впроваджено у всіх школах, які приєдналися до цієї ініціативи. І Дніпропетровська область - один з п'яти пілотних регіонів України, де механізми інклюзивної освіти вже впроваджуються.

«Не дивлячись на ті складнощі, які зараз переживає країна, ми намагаємося залишатися людьми і піклуватися про тих, хто в силу страшних життєвих обставин вимагає до себе особливого ставлення та особливих умов. У нашій країні не повинно бути знехтуваних, забутих, нікому не потрібних дітей. І ми зробимо все, щоб кожен з них відчував себе щасливим і потрібним», - підкреслив Валентин Резніченко.

Після включення Дніпропетровської області в проект Марини Порошенко, кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в звичайних школах області зросла з 276 в минулому навчальному році до 399 вже з 1 вересня. З 5 липня почнеться ремонт і обладнання ресурсної кімнати в Петриківській опорній школі на Дніпропетровщині, реконструкція якої була розпочата місяць тому. Заплановано, що ресурсна кімната в цій школі буде відкрита 1 вересня.