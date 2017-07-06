"Чекаємо законослухняних артистів": Джамала підтримала заборону зальотних "голубів миру" з РФ

Співачка Джамала прокоментувала зареєстрований нещодавно у Верховній Раді України законопроект, що передбачає заборону українським артистам виступати на території країни-агресора і навпаки. Переможниця Євробачення назвала це питання складним моментом.

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"Мені здається, що тут не можна дуже різко відокремлювати це питання. Ми не можемо бути проти всіх росіян і дивитися на всіх під одним кутом Так, є закон (я не знаю, як він правильно звучить) про незаконне перетинання адмінкордону з Кримом, в результаті чого цю людину потім не впускають на територію України. Зрозуміло, що такий перетин - неправильний і порушує закон. Ми знаємо, що багато виконавців через недотримання закону не мають можливості виступати тут. Я вважаю, що це правильно, хоча кому-то може моя така позиція не подобається. Правильно, коли ти живеш за законом", - сказала співачка журналістам на презентації документального фільму «Боротьба Джамали» у Києві 5 липня.

Вона додала, що «хотіла б бачити в Україні російських виконавців, але тільки тих, хто поділяє позицію українського народу».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше виконавець Мітя Фомін влаштував скандал на джазовому фестивалі у Львові. Назвав Крим російським, а себе "голубом миру".